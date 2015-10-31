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محافظ الوادى الجديد يفتتح عدة مشروعات خدمية بتكلفة 20 مليون جنيه بالداخلة

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محافظ الوادى الجديد يفتتح عدة مشروعات خدمية بتكلفة 20 مليون جنيه بالداخلة محافظ الوادى الجديد يفتتح عدة مشروعات خدمية بتكلفة 20 مليون جنيه بالداخلة
قام اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، باستكمال جولته الافتتاحية بمركز الداخلة، حيث افتتح المحافظ مدرسة الشيخ مفتاح بعد التطوير بتكلفة إجمالية 450 ألف جنيه وملعب خماسى نجيل صناعى بمركز شباب الشيخ والى، بتكلفة 1.2 مليون جنيه، ووضع حجر أساس محطة تنقية مياه الشبابه الجديدة بموط، بتكلفة 3 ملايين جنيه وحجر أساس مدرسة التحرير بعد التطوير بموط 1.1 مليون جنيه.

كما افتتح المحافظ طريق الداخلة العوينات بطول 10 كم، وبتكلفة 11 مليون جنيه، ومدخل قرية الراشدة (خطة استثمارية) بتكلفة 1.2 مليون جنيه، ومحطة تنقية مياه الشرب بعد التطوير بالراشدة بتكلفة 1.5 مليون جنيه، ووحدة الشئون الاجتماعية بعد التطوير بالراشدة 350 ألف جنيه، وملعب خماسى بنادى شمال الداخلة الرياضى بقرية الهنداوى، بتكلفة 815 ألف جنيه، ومخبز المهدى بقرية العوينة 235 ألف جنيه.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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