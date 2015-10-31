طوارئ بمستشفيات الإسماعيلية وشمال سيناء لاستقبال ضحايا الطائرة المنكوبة

أعلن مصدر طبى بالإسماعيلية، أنه تم رفع حالة الطوارئ وتجهيز المستشفيات ومستشفيات الطوارئ بالمحافظة وبمحافظة شمال سيناء لاستقبال ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة بوسط سيناء.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- رئيس الوزراء يوجه بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة حادث سقوط الطائرة الروسية
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- هيئة الطيران الروسية: الطائرة فقدت الاتصال فى المجال الجوى القبرصى
- مصادر: الطائرة المنكوبة أقلعت من مطار شرم الشيخ وعلى متنها 200 روسى
- رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع الجهات المعنية لمتابعة حادث سقوط الطائرة
- مسئول طيران مصرى لـ"رويترز": الطائرة الروسية غادرت الأجواء المصرية بسلام
وقال شهود عيان إن عددا كبيرا من سيارات الإسعاف تتواجد الآن بالقرب من كوبرى السلام بالجانب الشرقى لقناة السويس، فى طريقها لموقع سقوط الطائرة.
>- رئيس الوزراء يوجه بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة حادث سقوط الطائرة الروسية
>
- هيئة الطيران الروسية: الطائرة فقدت الاتصال فى المجال الجوى القبرصى
>
- مصادر: الطائرة المنكوبة أقلعت من مطار شرم الشيخ وعلى متنها 200 روسى
>
- رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع الجهات المعنية لمتابعة حادث سقوط الطائرة
>
- مسئول طيران مصرى لـ"رويترز": الطائرة الروسية غادرت الأجواء المصرية بسلام
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