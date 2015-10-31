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طوارئ بمستشفيات الإسماعيلية وشمال سيناء لاستقبال ضحايا الطائرة المنكوبة

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طوارئ بمستشفيات الإسماعيلية وشمال سيناء لاستقبال ضحايا الطائرة المنكوبة طوارئ بمستشفيات الإسماعيلية وشمال سيناء لاستقبال ضحايا الطائرة المنكوبة
أعلن مصدر طبى بالإسماعيلية، أنه تم رفع حالة الطوارئ وتجهيز المستشفيات ومستشفيات الطوارئ بالمحافظة وبمحافظة شمال سيناء لاستقبال ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة بوسط سيناء.

وقال شهود عيان إن عددا كبيرا من سيارات الإسعاف تتواجد الآن بالقرب من كوبرى السلام بالجانب الشرقى لقناة السويس، فى طريقها لموقع سقوط الطائرة.


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