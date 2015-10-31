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إنشاء مزارع تدريبية على إنتاج أصناف عالية الجودة من تمور النخيل بالخارجة

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إنشاء مزارع تدريبية على إنتاج أصناف عالية الجودة من تمور النخيل بالخارجة إنشاء مزارع تدريبية على إنتاج أصناف عالية الجودة من تمور النخيل بالخارجة
أكد الدكتور محسن عبدالوهاب، مدير عام مديرية الزراعة بالوادى الجديد، أن المديرية تستعد لإنشاء مزارع تدريبية على مساحة 5 أفدنة بمركز الخارجة لإنتاج أصناف عالية الجودة من البلح والتمور وأشجار الفاكهة، حيث يتم إقامة المزارع التدريبية على مساحة 3 أفدنة بقرية المنيرة و2 فدان بقرية الثورة بمركز الخارجة لتدريب المهندسين الزراعيين على طرق إنتاج الشتلات عالية الجودة من أشجار الفاكهة عالية الجودة من نحيل البلح.

وأضاف "عبد الوهاب"، فى تصريحات صحفية، أن تكلفة إنشاء تلك المزرعتين بإجمالى ربع مليون جنيه، كاعتمادات من وزارة الزراعة لدعم المشروعات الريفية والتنموية للمزارعين بالمحافظة، وتشمل إنشاء المزارع التدريبية وتوزيع شتلات فاكهة ومانجو وموالح بالمجان على المزارعين بالمحافظة.

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مصر 365