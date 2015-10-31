إحالة العاملين بالاقسام الداخلية بمستشفى برج العرب للتحقيق بسبب الإهمال

أجرى الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، زيارة لمستشفى برج العرب، استجابة لشكاوى عدد من المواطنين حول سوء الخدمة بالمستشفى علاوة على التقارير الدورية التى تظهر ضعف مؤشرات الأداء بالمستشفى .

وقال حجازى، فى بيان له اليوم، إنه قام بالمرور على الأقسام الداخلية وتبين سوء حالة الكهرباء والسباكة والنجارة ، وغياب إجراءات مكافحة العدوى وتراكم الكهنة ، كما تبين ان جناح العمليات متهالك وبه رشح من مياه الأمطار

واضاف حجازى انه قرر إحالة جميع المقصرين للتحقيق ، وتشكيل لجنة لمراجعة أعمال المدير المالى والإدارى ،ومدير المستشفى ، وكذلك تشكيل لجنة تراجع أعمال المخازن والعهد والرواكد والصيانة للأجهزة المعطلة .

كما تم الاستجابة لشكاوى مرضى الكلى حيث تم وضع 10 أسرة جديدة ، والتنسيق مع الهيئة العامة التأمين الصحى للحصول على موافقة الهيئة على إجراء بعض التحاليل الطبية ، وتوفير أكياس الدم طبقا لبروتوكولات العلاج .

وأكد حجازى أنه اعطى فرصة أخيرة لإدارة المستشفى الحالية للنهوض بالوضع الحالى فى ظرف أسبوع واحد أو ترك الفرصة لقيادة أخرى ، انه أصدر تعليماته اللجان الفنية بالبقاء بالمستشفى ومتابعة العمل حتى موعد الزبارة القادمة نهاية الأسبوع الجارى .

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