إحالة العاملين بالاقسام الداخلية بمستشفى برج العرب للتحقيق بسبب الإهمال

وقال حجازى، فى بيان له اليوم، إنه قام بالمرور على الأقسام الداخلية وتبين سوء حالة الكهرباء والسباكة والنجارة ، وغياب إجراءات مكافحة العدوى وتراكم الكهنة ، كما تبين ان جناح العمليات متهالك وبه رشح من مياه الأمطار
واضاف حجازى انه قرر إحالة جميع المقصرين للتحقيق ، وتشكيل لجنة لمراجعة أعمال المدير المالى والإدارى ،ومدير المستشفى ، وكذلك تشكيل لجنة تراجع أعمال المخازن والعهد والرواكد والصيانة للأجهزة المعطلة .
كما تم الاستجابة لشكاوى مرضى الكلى حيث تم وضع 10 أسرة جديدة ، والتنسيق مع الهيئة العامة التأمين الصحى للحصول على موافقة الهيئة على إجراء بعض التحاليل الطبية ، وتوفير أكياس الدم طبقا لبروتوكولات العلاج .
وأكد حجازى أنه اعطى فرصة أخيرة لإدارة المستشفى الحالية للنهوض بالوضع الحالى فى ظرف أسبوع واحد أو ترك الفرصة لقيادة أخرى ، انه أصدر تعليماته اللجان الفنية بالبقاء بالمستشفى ومتابعة العمل حتى موعد الزبارة القادمة نهاية الأسبوع الجارى .
>