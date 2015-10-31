أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 8 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
بالصور.. ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم في السويس -
ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إحالة العاملين بالاقسام الداخلية بمستشفى برج العرب للتحقيق بسبب الإهمال

Google+ Print
إحالة العاملين بالاقسام الداخلية بمستشفى برج العرب للتحقيق بسبب الإهمال إحالة العاملين بالاقسام الداخلية بمستشفى برج العرب للتحقيق بسبب الإهمال
أجرى الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، زيارة لمستشفى برج العرب، استجابة لشكاوى عدد من المواطنين حول سوء الخدمة بالمستشفى علاوة على التقارير الدورية التى تظهر ضعف مؤشرات الأداء بالمستشفى .

وقال حجازى، فى بيان له اليوم، إنه قام بالمرور على الأقسام الداخلية وتبين سوء حالة الكهرباء والسباكة والنجارة ، وغياب إجراءات مكافحة العدوى وتراكم الكهنة ، كما تبين ان جناح العمليات متهالك وبه رشح من مياه الأمطار

واضاف حجازى انه قرر إحالة جميع المقصرين للتحقيق ، وتشكيل لجنة لمراجعة أعمال المدير المالى والإدارى ،ومدير المستشفى ، وكذلك تشكيل لجنة تراجع أعمال المخازن والعهد والرواكد والصيانة للأجهزة المعطلة .

كما تم الاستجابة لشكاوى مرضى الكلى حيث تم وضع 10 أسرة جديدة ، والتنسيق مع الهيئة العامة التأمين الصحى للحصول على موافقة الهيئة على إجراء بعض التحاليل الطبية ، وتوفير أكياس الدم طبقا لبروتوكولات العلاج .

وأكد حجازى أنه اعطى فرصة أخيرة لإدارة المستشفى الحالية للنهوض بالوضع الحالى فى ظرف أسبوع واحد أو ترك الفرصة لقيادة أخرى ، انه أصدر تعليماته اللجان الفنية بالبقاء بالمستشفى ومتابعة العمل حتى موعد الزبارة القادمة نهاية الأسبوع الجارى .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365