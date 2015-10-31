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إخلاء عقار من السكان فى الإسكندرية بعد انهياره جزئيا

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إخلاء عقار من السكان فى الإسكندرية بعد انهياره جزئيا إخلاء عقار من السكان فى الإسكندرية بعد انهياره جزئيا
للمرة الثالثة منذ أمس أخلت عمليات محافظة الإسكندرية ومهندسو الحى، عقارا من سكانه بعد انهيار أجزاء منه، لحين تشكيل لجنة هندسية من الحى وفحص العقار وإصدار القرار الخاص به.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغاً من مأمور قسم شرطة كرموز يفيد بانهيار أجزاء من سلم العقار رقم 21 شارع وادى النطرون – منطقة غيط العنب.

انتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتهم، وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مساحته 150 مترا تقريباً "بناء قديم" ملك ورثة "جابر ض" مكون من طابق أرضى وثلاثة طوابق علوية "مشغول بالسكان" وسقوط أجزاء من سلم العقار بالطابق الثالث "دون حدوث إصابات"، مما أدى لاحتجاز قاطنى الطابق الثالث وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنزالهم.

تم إخطار عمليات المحافظة وحى غرب، وأشار مهندس الحى إلى إخلاء العقار من السكان دون المنقولات ولم يؤثر ذلك على العقارات المجاورة، وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة، وجار العرض على النيابة.

كانت الإسكندرية أمس شهدت انهيار عقار بكليوباترا وأجزاء من آخر بالحضرة، وتم إخلاء العقار من سكانه.

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مصر 365