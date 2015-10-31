تأجيل محاكمة متهم بـ"أحداث عنف الدرب الأحمر" لجلسة 18 نوفمبر المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة متهم، فى ضوء اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، والاشتراك فى أحداث شغب منطقة الدرب الأحمر لجلسة 18 نوفمبر لتغيب المحامى الأصيل، كما أمرت المحكمة بانتداب محامى آخر للمتهم من نقابة المحامين.

ويحاكم المتهم المحبوس على خلفية أحداث الشغب التى اندلعت بمنطقة الدرب الأحمر، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وذلك فى ضوء قيام الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالقبض على المتهم خلال مسيرة نظمتها جماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة الدرب الأحمر.

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