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وصول هيئة محاكمة محمد إبراهيم سليمان فى قضية الحزام الأخضر لمحكمة التجمع

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وصول هيئة محاكمة محمد إبراهيم سليمان فى قضية الحزام الأخضر لمحكمة التجمع وصول هيئة محاكمة محمد إبراهيم سليمان فى قضية الحزام الأخضر لمحكمة التجمع
وصلت منذ قليل، هيئة محكمة جنايات القاهرة، التى تنظر محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الحزام الأخضر"، إلى مقر محكمة التجمع الخامس.

تعقد الجلسة أمام الدائرة 17 برئاسة المستشار حمادة محمد صبحى، ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة، لمرافعة النيابة والدفاع فى القضية.

ويواجه المتهمون فى القضية عدة اتهامات أبرزها التربح والإضرار العمدى بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق.

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