ضبط 6 قطع سلاح نارى بدون ترخيص و258 طلقة نارية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط 6 قطع سلاح نارى بدون ترخيص وكمية كبيرة من الطلقات النارية.

وتلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد ضبط 6 قطع سلاح نارى بدون ترخيص عبارة عن 2 بندقية آلية وبندقية خرطوش و3 فرد محلى، بالإضافة إلى 258 طلقة نارية.

فيما تمكنت مباحث المخدرات من ضبط هشام ت 32 سنة من مغاغة وبحوزته قطعة صغيرة لمخدر الحشيش و14 قرصا من عقار الترامادول المخدر، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6671 لسنة 2015 إدارى مركز مغاغة، وسامح ا 30 عاطل وبحوزته 47 قرصا لعقار التامول بقصد الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 32082 لسنة 2015 إدارى مركز بنى مزار.

فيما تم ضم رضا ح 34 عامل عامل بمدرسة بحوزته عدد 510 أقراص لعقار التامول المخدر بقصد ومبلغ مالى 3050 وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 33484 لسنة 2015 إدارى مركز بنى مزار.

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