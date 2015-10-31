ضبط 6 قطع سلاح نارى بدون ترخيص و258 طلقة نارية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط 6 قطع سلاح نارى بدون ترخيص وكمية كبيرة من الطلقات النارية.إعلان - Ads إعلان - Ads
فيما تم ضم رضا ح 34 عامل عامل بمدرسة بحوزته عدد 510 أقراص لعقار التامول المخدر بقصد ومبلغ مالى 3050 وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 33484 لسنة 2015 إدارى مركز بنى مزار.
وتلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد ضبط 6 قطع سلاح نارى بدون ترخيص عبارة عن 2 بندقية آلية وبندقية خرطوش و3 فرد محلى، بالإضافة إلى 258 طلقة نارية.
فيما تمكنت مباحث المخدرات من ضبط هشام ت 32 سنة من مغاغة وبحوزته قطعة صغيرة لمخدر الحشيش و14 قرصا من عقار الترامادول المخدر، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6671 لسنة 2015 إدارى مركز مغاغة، وسامح ا 30 عاطل وبحوزته 47 قرصا لعقار التامول بقصد الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 32082 لسنة 2015 إدارى مركز بنى مزار.
فيما تم ضم رضا ح 34 عامل عامل بمدرسة بحوزته عدد 510 أقراص لعقار التامول المخدر بقصد ومبلغ مالى 3050 وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 33484 لسنة 2015 إدارى مركز بنى مزار.
>