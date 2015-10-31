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أمن الإسكندرية يضبط عددا من الخارجين على القانون وبحوزتهم مواد مخدرة

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أمن الإسكندرية يضبط عددا من الخارجين على القانون وبحوزتهم مواد مخدرة أمن الإسكندرية يضبط عددا من الخارجين على القانون وبحوزتهم مواد مخدرة
تمكن النقيب عبد الرحمن شرباص، الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة مينا البصل، بالإسكندرية من ضبط حسن ع خ 49 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته طبنجة محدث صوت تركى الصنع عيار 9 مم معدلة لإطلاق الأعيره النارية وطلقتين من ذات العيار.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة اللبان من ضبط كل من، "الحسن ح م م 24سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته قطعة لمخدر الحشيش "تزن حوالى 85 جراما" وناصر ا ع ع 41 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد "18 " قرصا مخدرا ومبلغ مالى 195 جنيها.

كما تم ضبط جابر ع ح 28 سنة عاطل مقيم دائرة القسم المطلوب فى القضية جنح اللبان لسنة 2015 م " مقاومة سلطات - مخدارت".

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة سيدى جابر، من ضبط محمد ص م خ 35 سنة عاطل مقيم دائرة قسم باب شرقى بحوزته عدد "21" قطعة لمخدر الحشيش " تزن حوالى 150جراما" ومبلغ 450 جنيهاً وهاتف محمول، أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر جنايات القسم، وجار العرض على النيابة.

وبشأن بلاغ محمد س ا لقسم المنشية ضد محمد خ ح ح 27 سنة "سايس جراج" لقيامه بسرقة سيارته رقم س ط م 9623 أثناء وقوفها بدائرة القسم .

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته اعترف وبإرشاده تم ضبط السيارة بدائرة القسم،
>واتخذت إجراءات كف البحث عن السيارة، وتحرر المحضر أحوال القسم.

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مصر 365

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