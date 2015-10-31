إصابة 17 شخصا فى مشاجرتين بالمنوفية بسبب خلافات على الجيرة

أصيب 17 شخصا من أربع عائلات بمركز الشهداء ومنوف وذلك فى مشاجرتين بسبب خلافات على الجيرة، تم نقل المصابين إلى مستشفى الشهداء ومنوف العام وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية يفيد من وقوع مشاجرتين ووجود مصابين، بالانتقال الفورى تبين أن المشاجرة الأولى بقرية كمشوش التابعة لمركز منوف وذلك بين عائلتى نجم والكردى بسبب خلافات على الجيرة ونجم عنها إصابة 11 فردا من الطرفين وتم نقلهم إلى مستشفى منوف العام.

بينما وقعت المشاجرة الثانية بقرية أبو كلس التابعة لمركز الشهداء بين عائلتى عبد الهادى، الكردى وذلك بسبب خلافات على الجيرة، نجم عن المشاجرة إصابة 6 أفراد من الطرفين تم نقلهم إلى مستشفى الشهداء العام وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.