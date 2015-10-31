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ضبط عاطل حاول إدخال أقراص مخدرة لعمه بحجز قسم المنتزه بالإسكندرية

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ضبط عاطل حاول إدخال أقراص مخدرة لعمه بحجز قسم المنتزه بالإسكندرية ضبط عاطل حاول إدخال أقراص مخدرة لعمه بحجز قسم المنتزه بالإسكندرية
تمكن الملازم يحيى عمر لطفى الضابط بقسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، من ضبط "محمد م.ا.ح" 34 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد "38" قرصا مخدرا، قام بإخفائها داخل بعض المأكولات أثناء حضوره للقسم لزيارة عمه المتهم "محمد ا.ح" المحجوز بالقسم على ذمة القضية جنح القسم "أقراص مخدرة".

أقر المتهم بحيازته للأقراص المخدرة بقصد إدخالها للمتهم المذكور، وتحرر المحضر جنح قسم ثان المنتزه، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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