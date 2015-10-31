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وصول هيئة محاكمة 36 متهما فى قضية "خلية الصواريخ" الإرهابية

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وصول هيئة محاكمة 36 متهما فى قضية "خلية الصواريخ" الإرهابية وصول هيئة محاكمة 36 متهما فى قضية "خلية الصواريخ" الإرهابية
وصلت منذ قليل إلى معهد أمناء الشرطة بطرة هيئة محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، لنظر محاكمة 36 متهمًا فى القضية رقم 396 نيابة أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"خلية الصواريخ" الإرهابية.

تضم القضية 36 متهمًا بينهم 24 محبوسا، و12 هاربا، أسندت لهم نيابة أمن الدولة العليا فى ختام التحقيقات التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، تهم إدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات.

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