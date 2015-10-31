ضبط 5005 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بالإسكندرية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية حملة تفتيش على بعض مصانع المواد الغذائية بمدينة برج العرب.

وقال الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية فى بيان صادر منذ قليل، إنه تم المرور على 7 مصانع تبين أن أحدها بدون ترخيص وبه خطر داهم على الصحة العامة يستوجب إيقاف التشغيل طبقا للقانون 54/453، وتم إخطار جهاز برج العرب، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين و7 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات النظافة.

وأضاف حجازى أنه تم ضبط 5005 كجم مواد غذائية عير صالحة للاستهلاك عبارة عن سمن نباتى لوجود صدأعلى العبوات وعدم وجود بيانات على البعض الآخر، وسكر لاحتوائه على شوائب غريبة وتغير فى اللون، وقمر الدين لتغيرة فى الخواص الطبيعية من حيث اللون والطعم والقوام، وجار العرض على النيابة العامة، كما تم سحب عدد 26 عينة عبارة عن سمن نباتى، لحم مفروم، هامبورجر، كفتة، لانشون بقرى، سجق، سوسيس، برجر، لحم بقرى معلب، بيف بقرى، مكرونة، دقيق 72% لوز، سودانى، سكر، قمرالدين لفحصها عن طريق المعامل المركزية بالمديرية .

كما صرحت الدكتورة هالة موسى مدير عام منطقة الجمرك الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية أنه – ولأول مرة بالإسكندرية – يتم ميكنة الشهادات الصحية للعاملين بالمنشآت الغذائية ، ليتم إصدار الشهادات على هيئة بطاقات مؤمنة فى حجم الكارت الشخصى وتحمل صورة صاحب الشهادة.

وأوضحت موسى فى بيان صادر عن المديرية منذ قليل أن النظام المميكن الجديد بدأ العمل به بالفعل يوم الخميس الماضى بمركز الأمراض الصدرية بالجمرك عقب قيام قام الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية افتتاحه بعد اعمال التطوير الشامل للمبنى والتجهيزات الذى قامت به القوات البحرية خلال الشهرين الماضيين ، حيث يقوم المركز باستخراج الشهادات الصحية للعاملين بالأغذية بعد إجراء الكشف الطبى وعمل الأشعات والتحاليل اللازمة.

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