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إعصار نادر يهدد سواحل اليمن وسلطنة عُمان

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إعصار نادر يهدد سواحل اليمن وسلطنة عُمان إعصار نادر يهدد سواحل اليمن وسلطنة عُمان

أرشيفية

يتوجه  إعصار نادر وشديد  تصل سرعة الرياح المصاحبة له أكثر من 200 كيلومتر في الساعة  بتجاه  بحر العرب، متحركا غربا باتجاه اليمن وسلطنة عُمان.

وبحسب ما ذكرت BBC”  يمضي الإعصار، المُسمّى تشابالا، عبر ممرات ملاحية شديدة الازدحام في خليج عدن، ويعد الاعصارمن الفئة الرابعة.

كما تشير توقعات إلى أن الإعصار سيصل إلى البر في وقت متأخر مساء الاثنين. وقد يتسبب الإعصار في أضرار بالغة بمدينة صلالة الساحلية في سلطنة عُمان،وسواحل مدينة عدن اليمنيه

ورجحت وكالة الأمم المتحدة المعنية بشؤون المناخ أن تقل قوة الرياح، لكنها قالت أن ما يعادل عام من الأمطار قد يهطل في غضون أيام.

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