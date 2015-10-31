الإثنين المقبل.. أحمد راتب ضيف برنامج «بوضوح» مع عمرو الليثى

فى حلقة فنية يستضيف الإعلامى، الدكتور عمرو الليثى، الفنان الكبير أحمد راتب، فى حوار شيق حول مشواره الفنى الرائع ومشاركته فى العديد من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية المتميزة.

ويتطرق الحوار إلى نشأته حيث ولد في حي السيدة زينب بالقاهرة، وبدأ التمثيل منذ أن كان طالبًا في المدرسة، وبعد التحاقه بكلية الهندسة، انضم لفرقة التمثيل في الكلية، لكنه لم يكمل الدراسة بها، وفضل الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية والتي حصل منها على درجة البكالوريوس.

وكانت بدايته بالتليفزيون، ثم عمل بمسرح الطليعة والسينما، واتسم أداؤه بالبساطة وعدم التكلف، وشارك في عدد كبير من الأفلام والمسلسلات منذ السبعينيات وحتى الآن، منها: «واحدة بواحدة، الحب فوق هضبة الهرم، الإرهاب والكباب، بخيت وعديلة، عمارة يعقوبيان».

كما تميز في المسلسلات التليفزيونية، منها: «السيرة الهلالية، هند والدكتور نعمان، أنا قلبي دليلي»، وأيضاً عدد من المسرحيات من أبرزها مع عادل إمام في مسرحية «الزعيم»، ونال جائزة مهرجان الإذاعة والتليفزيون عن مسلسل أم كلثوم بالإضافة إلى العديد من الجوائز الفنية الرائعة.

يذاع برنامج بوضوح الإثنين المقبل 2 نوفمبر فى العاشرة مساءً على شاشة الحياة الأولى.