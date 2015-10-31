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تأجيل محاكمة متهم فى «أحداث الدرب الأحمر» لـ 18 نوفمبر

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تأجيل محاكمة متهم فى «أحداث الدرب الأحمر» لـ 18 نوفمبر تأجيل محاكمة متهم فى «أحداث الدرب الأحمر» لـ 18 نوفمبر

أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة متهم بالإنضمام لجماعة إرهابية، والإشتراك فى أحداث شغب منطقة الدرب الأحمر، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، إلى جلسة الثامن عشر من نوفمبر الجارى.

وجاء التأجيل لتغيب المحامى الأصيل مع المتهم للمرة الثانية على التوالى، كما أمرت المحكمة بإنتداب محامٍ آخر عنه للحضور بالجلسات المقبلة.

ويحاكم المتهم المحبوس على خلفية أحداث الشغب التى إندلعت بمنطقة الدرب الأحمر، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، فى ضوء قيام الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالقبض على المتهم خلال مسيرة نظمتها جماعة الإخوان.

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