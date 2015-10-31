الحقيقة الكاملة لإنتحار محررة ماسبيرو (إيناس زكى خفاجة)

(إيناس زكى خفاجة) تبلغ من العمر 42 عاما تعمل محررة فى قطاع الاخبار بماسبيرو، وجدت داخل شقتها التى تقيم بها منفردة وهى ملقاة فى الطرقه وهى متوفاة ، وقد تم تداول الكثير من الأخبار على شبكات التواصل الإجتماعى تفيد بإن هذة المحررة قد أقدمت على الإنتحار وذلك بسبب وجود بعض المشاكل فى العمل التى أدت إلى وقفها عن العمل منذ أكثر من اسبوع.

من ناحية أخرى نفت (أمل شحاته) مدير عام المواقع الالكترونية بماسبيرو وقف (إيناس زكى) عن العمل، وقالت انها متغيبه عن العمل منذ أكثر من اسبوع، وقد قامت شقيقتها بالإتصال بها ولكنها لم ترد عليها، وقالت أن شقيقتها اقتحمت عليها الشقه فوجدتها ميته بداخلها.

هذا وقد كشفت التحقيقات الأولية لنيابة العجوزة أن المتوفاة لم تقدم على الإنتحار وأن الوفاة طبيعية وذلك بعد أن قام الطب الشرعى بتشريح الجثة وتبين من خلال التشريح أنه لا يوجد أى شبهة جنائية فى الوفاة، هذا وقد تمت مراسم تشييع الجنازة بطريقة طبيعية وتم استخراج الوفاة كذلك.

وقد ثبت من التشريح أن المتوفاة قد حدثت لها أزمة قلبية حادة أدت إلى وفاتها فى الحال، كما أكدت النيابه أنه لا يوجد أى سبب يجعل هذة المحررة تنتحر، كما أكدت النيابه أنها لا تعانى من أى مرض نفس كما إدعى البعض.

شبكةعيونالإخبارية

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