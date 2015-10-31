«الطيران المدني» توضح تفاصيل اختفاء الطائرة الروسية في سيناء

أصدرت وزارة الطيران المدني، بيانين، حول اختفاء طائرة روسية (حروف تسجيل KGL-9268) من طراز الأيرباص 320، والتي كان على متنها 217 راكبًا، بالإضافة إلى طاقمها المكون من 7 أفراد من شاشات الرادار الملاحية.
جاء خلال نص البيان: كانت الطائرة في رحلتها من مدينة شرم الشيخ الى مدينة سان بيترسبورج الروسية، حيث أقلعت الطائرة في الساعة 5:51 صباح اليوم السبت بتوقيت القاهرة واختفت من على شاشات الرادار بعد 23 دقيقة من الاقلاع، وتقوم فرق البحث والإنقاذ بالبحث عن الطائرة.
الساعة 10:00
عثرت فرق البحث والإنقاذ على الطائرة الروسية في منطقة الحسنة جنوب العريش، وكانت الطائرة على ارتفاع 31 ألف قدم حينما اختفت من على شاشات الرادار، وصلت فرق البحث والانقاذ الى مكان حطام الطائرة.
الطائرة روسية حروف تسجيل KGL-9268 تابعة لشركة كولافيا الروسيا من طراز الايرباص 320 و على متنها 217 راكبًا، بالإضافة إلى طاقمها المكون من 7 أفراد، وكانت الطائرة في رحلتها من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة سان بيترسبورج الروسية، حيث أقلعت الطائرة في الساعة 5:51 فجرا بتوقيت القاهرة واختفت من على شاشات الرادار بعد 23 دقيقة من الإقلاع.