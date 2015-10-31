«الطيران المدني» توضح تفاصيل اختفاء الطائرة الروسية في سيناء

أصدرت وزارة الطيران المدني، بيانين، حول اختفاء طائرة روسية (حروف تسجيل KGL-9268) من طراز الأيرباص 320، والتي كان على متنها 217 راكبًا، بالإضافة إلى طاقمها المكون من 7 أفراد من شاشات الرادار الملاحية.

جاء خلال نص البيان: كانت الطائرة في رحلتها من مدينة شرم الشيخ الى مدينة سان بيترسبورج الروسية، حيث أقلعت الطائرة في الساعة 5:51 صباح اليوم السبت بتوقيت القاهرة واختفت من على شاشات الرادار بعد 23 دقيقة من الاقلاع، وتقوم فرق البحث والإنقاذ بالبحث عن الطائرة.