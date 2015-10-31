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بالصور.. "ديلى ميل": مرض نادر يحول ساقى سيدة لجذع شجرة وزنهما 63 كجم

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بالصور.. "ديلى ميل": مرض نادر يحول ساقى سيدة لجذع شجرة وزنهما 63 كجم بالصور.. "ديلى ميل": مرض نادر يحول ساقى سيدة لجذع شجرة وزنهما 63 كجم
نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية تقريرا عن حالة لسيدة بدينة تعانى من مرض نادر جعل ساقيها تتحول إلى شكل جذع شجرة، حيث إن وزن الساقين يعادل 63 كجم، وعلى من محاولتها لإنقاص الوزن باء ذلك بالفشل، ولم تخسر سوى القليل من الوزن.

وحسب ما جاء فى التقرير، فإن السيدة تدعى Claire Tickl، التى تبلغ من العمر 39 عاما، وتعانى من مرض lipoedema مؤلم جدا يساعد على توسيع الخلايا الدهنية فى الساقين مما تسبب فى نموهما بهذا الحجم غير الطبيعى، وبعد أن لاحظت السيدة تغييرا فى حجم مقاساتها وأصبحت أكبر من الطبيعى قررت اتباع حمية غذائية.

وبعد مرور عام من اتباعها نظاما غذائيا، أصبح وزن ساقيها 50 كجم، ولا تزال ساقاها على شكل جذع شجرة لحالتها المؤلمة نتيجة إصابتها بالمرض النادر.

وقالت تشارلى، المريضة التى تعانى من حالة نادرة، إنه على الرغم من سعادتها بخسارة بعض الوزن بعد اتباعها حمية غذائية، إلا أنها مازالت تعانى بشدة من زيادة وزن ساقيها، مشيرة إلى أنها تعانى من حالة نفسية سيئة، نتيجة لنظرات المحيطين بها واستغرابهم على ساقيها.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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