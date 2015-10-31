لا هرش بعد اليوم.. قريبا تطوير علاج فعال للحكة المزمنة

أوشك فريق من العلماء الأمريكيين من تطوير علاج فعال للحكة المزمنة التى تعد أحد الأعراض المرضية المؤرقة للكثير من المرضى.

فقد استطاع العلماء فى معهد "سالك" للبحوث الطبية إيجاد دليل على المسار العصبى مخصص لنقل الشعور بالحكة الناجمة عن لمسة خفيفة.

ومن المستغرب أن الخلايا العصبية فى العمود الفقرى المشاركة فى الإحساس بالوخز الناجم عن لمسة خفيفة تختلف عن تلك التى تحدث نتيجة مادة كيميائية الناجمة عن لدغ البعوض أو جرح الجلد.

وتضفى النتائج الجديدة- للدراسة المنشورة فى العدد الأخير من مجلة "ساينس" العلمية- نظرة ثاقبة على الآليات المحتملة للحكة المزمنة، والتى كانت سببا فى مجموعة متنوعة من الظروف مثل الأكزيما، الاعتلال العصبى السكرى، التصلب المتعدد، وأنواع معينة من السرطان، وقد يساعد أيضا فى تفسير السبب فى أن بعض الأشخاص المتضررين من الحكة هم من لا تستجيب العقاقير العلاجية الشائعة فى حالاتهم مثل الهيستامين.

ويقول المؤلف الرئيسى الدكتور مارين جولدينج، تعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التى تكشف عن وجود مسار عصبى مخصص لهذا الإحساس فى النخاع الشوكى، والتى من الأرجح أن تسهم فى الكشف عن وجود الحشرات الحاملة للأمراض على الجلد، وتزيد الشعور بالحكة المزمنة.

ويحتوى النخاع الشوكى مجموعة متنوعة من الخلايا العصبية تسمى الخلايا "الوسطاء"، تعمل هذه الخلايا على نقل المعلومات الحسية من الجسم بما فى ذلك الجلد.

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