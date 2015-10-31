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10ملايين جنيه لمشروعات تنموية جديدة بمركز الداخلة في الوادي الجديد

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10ملايين جنيه لمشروعات تنموية جديدة بمركز الداخلة في الوادي الجديد 10ملايين جنيه لمشروعات تنموية جديدة بمركز الداخلة في الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد

استكمل اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، جولته الافتتاحية بمركز الداخلة، حيث افتتح المحافظ مدرسة الشيخ مفتاح بعد التطوير بتكلفة إجمالية 450 ألف جنيه وملعب خماسي نجيل صناعي بمركز شباب الشيخ الى بتكلفة 1.2 مليون جنيه، ووضع حجر أساس محطة تنقية مياه الشبابة الجديدة بموط بتكلفة 3 مليون جنيه، وحجر أساس مدرسة التحرير بعد التطوير بموط 1.1 مليون جنيه.

افتتح المحافظ طريق الداخلة العوينات بطول 10 كم وبتكلفة 11 مليون جنيه ومدخل قرية الراشدة ( خطة استثمارية) بتكلفه 1.2 مليون جنيه محطه تنقية مياه الشرب بعد التطوير بالراشدة بتكلفة 1.5 مليون جنيه ووحده الشئون الاجتماعية بعد التطوير بالراشدة.

350 ألف جنيه وملعب خماسي بنادي شمال الداخلة الرياضي بقرية الهنداوي بتكلفة 815 ألف جنيه ومخبز المهدى بقرية العوينة 235 الف جنيه.

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