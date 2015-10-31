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وزير الخارجية السعودي: علي «الأسد» التنحي أو الهزيمة

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وزير الخارجية السعودي: علي «الأسد» التنحي أو الهزيمة وزير الخارجية السعودي: علي «الأسد» التنحي أو الهزيمة

 

بشار الأسد

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، عقب انتهاء مباحثات فيينا لتسوية الأزمة السورية، إن علي الرئيس السوري بشار الأسد التنحي عن السلطة خلال أي عملية سياسية لحل الأزمة السورية أو الهزيمة في ميدان القتال.

ونقلت قناة (سكاي نيوز عربية) الفضائية اليوم السبت، عن وسائل إعلام رسمية سعودية عن الجبير قوله “إن الحل السياسي لأزمة سوريا لابد أن ينطلق من مقررات جنيف1، وأن لا دور لبشار الأسد في هذه المرحلة”.

وأضاف الوزير السعودي: الخيار أمام بشار الأسد هو التنحي عن طريق عملية سياسية، أو الهزيمة في ميدان القتال. هذا ما طرحناه للمجتمعين، وخلال الأيام القادمة سنعلم مدى جدية أو رغبة الجانبين الإيراني والروسي في الوصول إلى حل سلمي للأزمة في سوريا.

وتابع الجبير قوله “النقطتان اللتان كان عليهما خلاف هما موعد ووسيلة رحيل بشار الأسد، والثانية موعد ووسيلة انسحاب القوات الأجنبية من سوريا، وبخاصة القوات الإيرانية، وهاتان النقطتان أساسيتان.

ا  ش   ا

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