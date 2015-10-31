العثور على حطام الطائرة الروسية بالقرب من العريش

عثرت فرق الإنقاذ على حطام الطائرة الروسية الأيرباص 321 بالقرب من العريش.

عقب الإقلاع من مطار شرم الشيخ بفترة وجيزة، انقطعت الاتصالات بين كابتن الطائرة وبرج المراقبة الجوية، واختفت الطائرة من على شاشات الرادار، على الفور بدأت سلطة الطيران المدني بإجراء اتصالات بالدول المجاورة، للبحث عن الطائرة ومحاولة إجراء أي اتصالات بقائدها، وخرجت فرق الإنقاذ للبحث عنها ، حتى عُثر على الحطام بالقرب من منطقة العريش.

وأشار مصدر مسؤول بالطيران المدني، أن الطائرة على متنها 217 راكبًا، بالإضافة لـ 7 من أفراد الطاقم اختفت من على شاشات الرادار، وانقطعت الاتصالات تمامًا ببرج المراقبة الجوية، وجرت العديد من المحاولات للعثور عليها من سلطة المراقبة الجوية بالدول المجاورة، حتى عثر على الحطام بالقرب من العريش.

على جانب آخر أمر الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، بتوجيه فريق من تحليل الحوادث إلى منطقة الطائرة المنكوبة، بالقرب من العريش، بكائرات هليوكوبتر تابعة للقوات المسلحة للبدء في التحقيق فى الحادث.