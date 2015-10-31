نائب وزير الخارجية الأمريكى:واشنطن تركز على تصرفات إيران "غير المقبولة"

>قال أنتونى بلينكن نائب وزير الخارجية الأمريكى اليوم السبت إن الولايات المتحدة ما زالت تركز تماما على ما وصفه بتصرفات إيران غير المقبولة بما فى ذلك دعم الإرهاب فى المنطقة فى أعقاب التوصل لاتفاق نووى مع القوى العالمية.

وأضاف فى مؤتمر حوار المنامة الأمنى الإقليمى السنوى فى البحرين أن انخراط الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط أعمق من ذى قبل وهو انخراط واسع يفوق الجانب العسكري. وقال إنه ليس هناك حل عسكرى للحرب فى سوريا.

وفيما يتعلق باليمن قال إن مواطنيه فى حاجة ماسة للمساعدات ولا يمكنهم الانتظار أطول من هذا لاحلال السلام مضيفا أنه يتحتم "على كل المعنيين" السماح بوصول مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى كل من يحتاجها.

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