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روسيا تحذر من "حرب بالوكالة" بعد قرار إرسال قوات أمريكية إلى سوريا

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روسيا تحذر من "حرب بالوكالة" بعد قرار إرسال قوات أمريكية إلى سوريا روسيا تحذر من "حرب بالوكالة" بعد قرار إرسال قوات أمريكية إلى سوريا
حذرت روسيا من احتمال اندلاع "حرب بالوكالة" فى منطقة الشرق الأوسط بعد قرار الولايات المتحدة إرسال قوات خاصة إلى سوريا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) عن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف قوله إن هذا القرار يزيد الحاجة للتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا.

وأوضح مسئولون أمريكيون أن "أقل من 50 عسكريا سيقدمون "التدريب والمشورة والدعم" لمسلحى المعارضة السورية فى القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي، وهذه هى المرة الأولى التى ستعمل فيها قوات أمريكية داخل سوريا بشكل علني.

وقال لافروف إن الولايات المتحدة اتخذت قرارها بصورة "أحادية وبدون الرجوع إلى القيادة السورية".
>وأضاف "أنا مقتنع أن أيا من الولايات المتحدة وروسيا لا تريد أى نوع من الانزلاق إلى ما يطلق عليه حرب بالوكالة. لكن بالنسبة لى من الواضح أن هذا الوضع يجعل مهمة التعاون بين الجيشين أمرا أكثر صلة".

جاءت تصريحات لافروف بعد محادثات فى فيينا مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دى ميستورا.
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