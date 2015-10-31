استشهاد فلسطينى على يد شرطة الاحتلال بحجة محاولته طعن أحد الجنود

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن حرس الحدود الإسرائيلى قتل السبت فلسطينيا مسلحا بسكين عند نقطة عبور بين الضفة الغربية وإسرائيل.

وقالت الشرطة أن هذا الفلسطينى الذى قدم من جنين (الضفة الغربية) وكان متوجها إلى الأراضى الإسرائيلية اقترب من نقطة عبور، وأضافت أن عناصر حرس الحدود تمكنوا من رصده وقتله قبل أن يهاجمهم.

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