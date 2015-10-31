لمن يعانى من زيادة الوزن.. منقوع الحبهان هو الحل

زيادة الوزن والحبهان

الحبهان يقى على زيادة الوزن

طعم الحبهان اللاذع أهم أسباب تخلصك من زيادة الوزن

>الحبهان من أهم أنواع التوابل التى ينصح بإضافتها للأطعمة أثناء الطهي، وذلك يرجع إلى رائحته الفعالة وطعمه المميز، ولكن هل تعلم أن تناول الحبهان يساهم فى التخلص من زيادة الوزن؟>فى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن للحبهان الكثير من الفوائد المهمة للصحة العامة، كما أنه يعد علاج فعال للراغبين التخلص من زيادة الوزن والحصول على الرشاقة.>وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن تناول بذور الحبهان يساهم بشكل كبير فى ارتفاع نسبة حرق الدهون فى الجسم، وذلك يرجع إلى طعمه اللاذع والحار، ويحتوى على نسبة عالية من الألياف التى تخلصك من الدهون المتراكمة فى الجسم، وتساعدك على الحصول على الوزن المثالى والحد من زيادة الوزن.

وتضيف أخصائية التغذية العلاجية د.علا، أن تناول الحبهان للراغبين فى التخلص من زيادة الوزن، يساعد على تحسين حركة الأمعاء والقضاء على السموم المتراكمة داخل الجسم كالسوائل والأملاح المحتبسة.

كيفية تناول الحبهان للتخلص من زيادة الوزن

>وأخيرًا تقدم أخصائية التغذية العلاجية د.علا، طريقة تناولك للحبهان للتخلص من زيادة الوزن، وهى:>1- يمكنك نقع 2 فص من الحبهان فى نصف كوب من الماء وتناوله قبل وجبة الغداء بنص ساعة.>2- الإكثار من وضعه كنوع من التوابل أثناء طهى الطعام.