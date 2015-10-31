خدعوك فقالوا.. مصل الأنفلونزا يمنع الإصابة بعدوى الشتاء

مصل الأنفلونزا أو لقاحه أو تطعيمه، كما يطلق عليه، هو ذلك التطعيم الذى يمكن تعاطيه مع بداية هجمات الشتاء، للوقاية من عدوى الشتاء، حيث تزيد نسب الإصابة بأعراض الأنفلونزا والبرد، مما يسبب الكثير من الإزعاج، خاصة لأولئك الذين يعانون من مشكلات تنفسية أو صدرية أو حساسية.

وفى هذا الموضوع أوضح الدكتور محمد المنيسى، أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى، أن مصل الأنفلونزا يساعد الإنسان المعافى والمريض على حد سواء، فى الوقاية من مرات الإصابة بعدوى الشتاء والأنفلونزا، إلا أنه لا يمكنه منع حدوثها أو الإصابة بها.

ويوضح د.محمد أن المصل يساعد على تقوية جهاز المناعة ضد عدوى الشتاء والأنفلونزا وفيروساتها، كذا يساعد على التخلص من الأعراض القوية البالغة القسوة للعدوى، ويمنع استمرارها لفترات طويلة، كذا يقلل من قسوة الأعراض الطبيعية لها كالعطس والسعال والاحتقان والتهاب اللوزتين والسخونة وغيرها.

ويفضل تعاطى المصل لأنه سبب فى تقليل نسب العدوى بعدوى الشتاء والأنفلونزا، فهو يفيد أصحاب المناعة القوية فى تعزيز مناعتهم ضد البرد، ويفيد أصحاب المناعة الضعيفة فى تقليل حدة علامات وأعراض البرد المرضية، إلا أنه لا يمكنه منع الإصابة أو العدوى كليا وبشكل تام، فهذا أمر محال، لأن التجارب التى أجريت على المصل سنويا أكدت أن نسب وقايته لمتعاطيه لا تتعدى من 50 فالمائة حتى الستين فالمائة.