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إحالة مسئولة بوزارة الثقافة للمحاكمة بعد اتهامها زميلاتها بالكفر

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إحالة مسئولة بوزارة الثقافة للمحاكمة بعد اتهامها زميلاتها بالكفر إحالة مسئولة بوزارة الثقافة للمحاكمة بعد اتهامها زميلاتها بالكفر
قررت هيئة النيابة الإدارية، إحالة "ناهد . ع . س" ، كبيرة باحثى شئون مالية بالإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بوزارة الثقافة، للمحاكمة العاجلة، لاتهامها بالتعدى على زميلاتها بالألفاظ غير اللائقة وسب الدين لهن واتهامهن بالكُفر.

ذكر تقرير الاتهام، أن المتهمة التى تحمل درجة مدير عام، سلكت مسلكا معيبا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة التى خرجت على مقتضياتها، بأن تعدت على زميلاتها، بالقول "سب الدين"، فضلا عن اتهامهن بالكفر.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمة للمحاكمة، وطلبت هيئة النيابة الإدارية من المحكمة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية.

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