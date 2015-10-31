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ضبط 4 عاطلين بحوزتهم 4 أسلحة و100 جرام حشيش فى القليوبية

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ضبط 4 عاطلين بحوزتهم 4 أسلحة و100 جرام حشيش فى القليوبية ضبط 4 عاطلين بحوزتهم 4 أسلحة و100 جرام حشيش فى القليوبية
تمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط "محمد. م. ح" عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

وتمكن ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة من ضبط "عمر. س. م" 38 سنة عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 100 جرام ومبلغ مالى 245 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 26616 /908 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2015م.

وتمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط "عبدالرحمن.س. م" 19 سنة عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وطلقتين من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 100 جرام ومبلغ مالى 4505 جنيهات وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 26616 /908 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2015م.

وتمكن ضباط مباحث مركز الخانكة من ضبط "حزيقال.أ. ح" 38 سنة عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش شوت جن سوداء اللون تحمل رقم 34753 – 13 وطلقتين من ذات العيار وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

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مصر 365