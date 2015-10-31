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8 نوفمبر..نظر تجديد حبس المتهمين بسرقة سبائك الذهب من مصلحة سك العملة

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8 نوفمبر..نظر تجديد حبس المتهمين بسرقة سبائك الذهب من مصلحة سك العملة 8 نوفمبر..نظر تجديد حبس المتهمين بسرقة سبائك الذهب من مصلحة سك العملة
حدد المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، جلسة 8 نوفمبر المقبل، لنظر تجديد حبس 5 متهمين بينهم موظفون بمصلحة سك العملة، أمام إحدى دوائر غرف المشورة، على خلفية اتهامهم بسرقة سبائك الذهب من مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية، وذلك حال عدم الانتهاء من فحص القضية أمام جهات التحقيق.

يشار إلى أن فريقا من النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد لبيب، رئيس النيابة الكلية، باشر التحقيقات مع كل من رئيس قسم السحب بالمصلحة والسباك المتهم الثانى فى القضية، وشقيقه أسامة، والتى استمرت ما يقرب من 10 ساعات، اعترف خلالها السباك بارتكاب الواقعة كاملة ونفى أى صلة لأخيه بالحادث.

وأدلى المتهمون بأقوالهم أمام رجال المباحث عقب القبض عليهم وبحوزتهم المضبوطات المسروقة من مصلحة سك العملة، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وطالب المستشار أحمد لبيب رئيس نيابة غرب الكلية باستدعاء كل من مأمور ورئيس مباحث قسم الظاهر لسماع أقوالهم حول الواقعة.

كان بلاغ ورد إلى مديرية أمن القاهرة، يفيد بتعرض مصلحة سك العملة إلى حادث سرقة سبائك ذهبية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

واستمعت الأجهزة الأمنية إلى أقوال العاملين بالمصلحة، مع إخطار مصلحة الأدلة الجنائية لرفع البصمات لسرعة التوصل لهوية الجناة. وتحفظ رجال الأمن حال وصولهم مكان الواقعة على كافة كاميرات المراقبة داخل وخارج المصلحة، مع تشكيل فريق بحث مكبر للتوصل إلى هوية المتورطين فى سرقة سبائك ذهبية من مصلحة سك العملة.

وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة، أن الموظف المسئول عن حفظ المفاتيح متورط فى الواقعة، وبمواجهته أنكر تماما معرفته أو صلته بالحادث، مؤكدا أنه يعمل منذ سنوات عديدة فى المصلحة وملف سلوكه يشهد له.
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مصر 365

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