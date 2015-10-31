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تجديد حبس متهم 15 يوما لاتهامه بالنصب على المواطنين بسوهاج

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تجديد حبس متهم 15 يوما لاتهامه بالنصب على المواطنين بسوهاج تجديد حبس متهم 15 يوما لاتهامه بالنصب على المواطنين بسوهاج
قررت محكمة جنح بندر سوهاج وسكرتارية فريد محمد، تجديد حبس المتهم شريف. ح. ع 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 185 ألف جنيه بحجة تعيينهم فى وظائف.

بدأت الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم أول، بلاغا من عدد من المواطنين بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية من عدد منهم ووجهوا اتهامهم للمتهم بالنصب عليهم، وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات أن المتهم أوهم المواطنين بتعيينهم فى عدة وظائف واستولى منهم على المبلغ، كما تبين أن المتهم قام بتزوير شهادة التخرج الخاصة به وأنه ليس حاصلا على مؤهل.

وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.

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مصر 365