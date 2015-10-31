الكشف عن شبكة دعارة لاستقطاب الخليجيين بفيلا فى هضبة الأهرام

كشفت إدارة مباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، عن شبكة دعارة تمارس نشاطها بفيلا بمنطقة هضبة الأهرام، لاستقطاب رجال الأعمال الخليجيين لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية، وتم ضبط ساقطتين بالإضافة إلى اثنين من راغبى المتعة مع المتهمتين.

وردت معلومات للعميد عماد عكاشة مدير إدارة مباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، تفيد بتحويل عدد من الأشخاص لفيلا بمنطقة هضبة الأهرام إلى وكر لممارسة الرذيلة، واستقطاب رجال الأعمال الخليجيين من الملاهى الليلية لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية.

بالحصول على إذن من النيابة تم مداهمة الفيلا والقبض على ساقطتين، بالإضافة إلى اثنين من رجال الأعمال الخليجيين أثناء ممارسة الرذيلة، واعترفت المتهمتان بحصول كل منهما على مبلغ ألف جنيه مقابل ممارسة الجنس، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق.