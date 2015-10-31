أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 8 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
بالصور.. ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم في السويس -
ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء كان على متنها 212 راكبا.. ومجلس الوزراء يجتمع

  • مصر
  • 6
Google+ Print
الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء كان على متنها 212 راكبا.. ومجلس الوزراء يجتمع الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء كان على متنها 212 راكبا.. ومجلس الوزراء يجتمع

أكد مصدر أمنى بشمال سيناء، إنه جار حصر ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة التى سقطت فوق سيناء منذ قليل، وقال شهود عيان إن قوات الأمن أغلقت المكان، وبدأت سيارات الإسعاف تصل موقع سقوط الطائرة.

وأضاف الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه جار الدفع بـ20 سيارة إسعاف للمكان، وتهيئة مستشفى العريش العام، لاستقبال الضحايا.

وقالت مصادر بقطاع الطيران، إن برج المراقبة المصرى يفقد الاتصال بطائرة ركاب فوق سيناء، وأن 212 راكبا كانوا على متن الطائرة التى كانت متجهة إلى روسيا بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ.

وأكد مسئول طيران مصري، أن طائرة الركاب الروسية غادرت الأجواء المصرية بسلام.

فيما قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، سيعقد اجتماعا مع الجهات والوزراء المعنيين لمتابعة حادث سقوط طائرة مدنية، موضحا أنه قطع زيارته للإسماعيلية عقب هذا الحادث. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية