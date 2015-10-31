الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء كان على متنها 212 راكبا.. ومجلس الوزراء يجتمع

أكد مصدر أمنى بشمال سيناء، إنه جار حصر ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة التى سقطت فوق سيناء منذ قليل، وقال شهود عيان إن قوات الأمن أغلقت المكان، وبدأت سيارات الإسعاف تصل موقع سقوط الطائرة.

وأضاف الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه جار الدفع بـ20 سيارة إسعاف للمكان، وتهيئة مستشفى العريش العام، لاستقبال الضحايا.

وقالت مصادر بقطاع الطيران، إن برج المراقبة المصرى يفقد الاتصال بطائرة ركاب فوق سيناء، وأن 212 راكبا كانوا على متن الطائرة التى كانت متجهة إلى روسيا بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ.

وأكد مسئول طيران مصري، أن طائرة الركاب الروسية غادرت الأجواء المصرية بسلام.

فيما قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، سيعقد اجتماعا مع الجهات والوزراء المعنيين لمتابعة حادث سقوط طائرة مدنية، موضحا أنه قطع زيارته للإسماعيلية عقب هذا الحادث.