أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 8 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
بالصور.. ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم في السويس -
ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الخارجية الأمريكية: نشعر بخيبة أمل إزاء عدم وقف العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل

Google+ Print
الخارجية الأمريكية: نشعر بخيبة أمل إزاء عدم وقف العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل الخارجية الأمريكية: نشعر بخيبة أمل إزاء عدم وقف العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي بأن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل إزاء عدم وقف العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقال كيربي – في تصريحات صحفية – إن واشنطن ترغب في أن تتخذ كافة الأطراف خطوات إيجابية لوقف أعمال العنف واستعادة الهدوء.

وأكد أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لا يزال يؤمن بأنه من الممكن إحراز تقدم غير أن ذلك يتطلب بذل مزيد من الجهد من جانب قادة كافة الأطراف على حد قوله.

وأشار إلى أن كيري يرى أن تركيب كاميرات مراقبة في مختلف أنحاء القدس الشرقية قد يكون له تأثير على الوضع الراهن.

وشدد كيربي على ان الولايات المتحدة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى الإجراءات الأمنية التي تتخذها إسرائيل حيال المستشفيات في القدس الشرقية ومنها إقامة حواجز أسمنتية تعيق وصول المرضى والأطباء.

وأوضح أنه في الوقت الذي تدعم فيه الولايات المتحدة حق إسرائيل في الدفاع عن أمن مواطنيها غير أنها تأمل في تقليل تأثير أي إجراءات تتخذها إسرائيل على المواطنين السلميين في القدس الشرقية.
> ا  ش  ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا