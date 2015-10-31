الخارجية الأمريكية: نشعر بخيبة أمل إزاء عدم وقف العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي بأن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل إزاء عدم وقف العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقال كيربي – في تصريحات صحفية – إن واشنطن ترغب في أن تتخذ كافة الأطراف خطوات إيجابية لوقف أعمال العنف واستعادة الهدوء.

وأكد أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لا يزال يؤمن بأنه من الممكن إحراز تقدم غير أن ذلك يتطلب بذل مزيد من الجهد من جانب قادة كافة الأطراف على حد قوله.

وأشار إلى أن كيري يرى أن تركيب كاميرات مراقبة في مختلف أنحاء القدس الشرقية قد يكون له تأثير على الوضع الراهن.

وشدد كيربي على ان الولايات المتحدة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى الإجراءات الأمنية التي تتخذها إسرائيل حيال المستشفيات في القدس الشرقية ومنها إقامة حواجز أسمنتية تعيق وصول المرضى والأطباء.

وأوضح أنه في الوقت الذي تدعم فيه الولايات المتحدة حق إسرائيل في الدفاع عن أمن مواطنيها غير أنها تأمل في تقليل تأثير أي إجراءات تتخذها إسرائيل على المواطنين السلميين في القدس الشرقية.

> ا ش ا