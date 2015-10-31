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مجازاة خفراء الخدمات الأمنية فى قرية بالغربية لتركهم للخدمة

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مجازاة خفراء الخدمات الأمنية فى قرية بالغربية لتركهم للخدمة مجازاة خفراء الخدمات الأمنية فى قرية بالغربية لتركهم للخدمة
قام اللواء نبيل عبد الفتاح السيد مدير أمن الغربية مساء أمس الجمعة، بجولة مفاجئة لمتابعة الخدمات الأمنية بقرية شوبر مركز طنطا، وذلك بعد أن تلاحظ مؤخرًا عدم انتظام الخفراء فى أماكن خدماتهم.

وقام مدير الأمن بالمرور على الخفراء المعينين بخدمــــات تأمين "غرفة السلاح ـ الجمعية الزراعية ـ بنك القرية ـ مكتب البريد ـ كمين مدخل البلد" ولاحظ عدم انتظام البعض منهم فى أماكن الخدمات، فقرر مجازاتهم والتنبيه على الموجودين منهم بضرورة التواجد بأماكن خدماتهم حتى يمكن تحقيق الأمن لأهالى القرية.

ووجه مدير أمن الغربية مساعديه بالمرور على أماكن مختلفة فى وقت واحد بداخل القرى والعموديات لمتابعة مدى انتظامهم فى الخدمات، كما استمع مدير أمن الغربية لأهالى القرية للتعرف على مشاكلهم وخاصة بما يتعلق بالجانب الأمنى.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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