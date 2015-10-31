رفع 500 حالة إشغال طريق بالسوق السياحى فى أسوان

قاد محافظ أسوان اللواء مصطفى يسرى، ومدير أمن أسوان اللواء عمر أحمد ناصر، حملة مكبرة لإعادة الانضباط للسوق السياحى بالمحافظة، أسفرت عن رفع حوالى 500حالة إشغال وتحرير 100محضر إدارى وإشغال طريق.

شارك فى الحملة، مجلس مدينة أسوان والأحياء والأقسام والإدارات المختلفة، وقسم شرطة المرافق وقسم أول وإدارة مرور أسوان والبحث الجنائى والحماية المدنية والمباحث الجنائية، وقوات الأمن المركزى.

ومن المقرر، أن تستمر هذه الحملات خلال الأسابيع القادمة بالتوازى، مع تنظيم حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة فى جميع أنحاء مدينة أسوان.



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