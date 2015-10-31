اليوم.. انقطاع المياه عن مدينتى المراغة وجهينة لمدة 24 ساعة

أعلن المهندس ناجح إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن ضعف وانقطاع المياه بمدينتى المراغة وجهينة وذلك من تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت حتى الثامنة من مساء غد الأحد ولمدة 24 ساعة، وذلك لإيقاف محطة مياه المراغة جهينة السطحية لمدة 24 ساعة لإجراء شركة المقاولون العرب أعمال ربط خط 900 مم المغذى لمدينة جهينة.

وأكد المهندس ناجح إبراهيم أنه سيتم تشغيل المحطات الارتوازية والنقالى بكامل طاقتها كبديل للمحطة السطحية لحين انتهاء الأعمال، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.