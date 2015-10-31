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جمهور «فيسبوك» يحتفل ببيان النهار.. «الحظ مكنش سعيد مع ريهام»

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جمهور «فيسبوك» يحتفل ببيان النهار.. «الحظ مكنش سعيد مع ريهام» جمهور «فيسبوك» يحتفل ببيان النهار.. «الحظ مكنش سعيد مع ريهام»

يبدو أن الزمن أعطى ظهره للإعلامية ريهام سعيد، وانقلبت عليها الأيام، فبعد أن كانت السعيد تعيش ليالي سعيدة مع جمهورها، في برنامجها صبايا الخير وتفاعل جمهورها معها، خالفها الحظ والتوفيق هذه المرة، وأبى أن يقف بجوارها، لينقلب عليها الجميع من جمهور وإعلاميين وإدارة قناة النهار، وتصبح في أحزن أيام حياتها، وذلك على خلفية الأزمة التي أثارتها بعد أن أذاعت صورًا خاصة لـ سارة طارق، المعروفة إعلاميًا بـ« فتاة المول» والتي دفعتها إلى الاستقالة من قناة النهار ورفض الظهور مع الإعلامي خالد صلاح في برنامج آخر النهار المذاع على القناة ذاتها .

وهذا ما دعا تليفزيون النهار لإصدار بيان رسمي  قررت فيه إلغاء حلقة اليوم بين الإعلامي خالد صلاح والإعلامية ريهام سعيد، كما قررت تعليق إذاعة برنامج صبايا الخير لفترة لم تحددها، وفتح تحقيق موسع بشأن الحلقة المثار بسببها الجدل، وأعلنت اعتذارها لكل من استاء من الحلقة المذكورة، وأكدت «النهار» في بيانها على احترامها لكل سيدة وفتاة من الشعب المصري.

وهذا ما جعل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي يثنون على البيان  وقرارات إدارة النهار.

 

ولم يقف مؤيدي ريهام سعيد مكتوفي الأيدي، حيث كان لهم رأيًا آخر، مدافعين عنها وعن أعمالها التي تم نسيانها في لحظة عدم توفيق خانها فيها الحظ ـ حسب قولهم.

 

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