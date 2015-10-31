أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 8 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
بالصور.. ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم في السويس -
ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

أكبر مشاركة مصرية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

Google+ Print
أكبر مشاركة مصرية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أكبر مشاركة مصرية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

الفنان أحمد كمال – فيلم “الزيارة”

تقرير- مصطفى حمزة 

المعارك التي تخوضها السينما المصرية إنتاجيًا من ناحية، وفنيًا على جبهات أخرى، لم تقف على عكس المتوقع، أمام نجاح إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، ومنظمو البرامج الموازية، في الحصول على حق عرض سبعة أفلام في الدورة 37 التي تُفتتح في الحادي عشر من نوفمبر وتُختتم في العشرين من نفس الشهر.

ؤبشارك الفيلمين الروائيين الطويلين “من ضهر راجل” تأليف محمد أمين راضي وإخراج كريم السبكي و”الليلة الكبيرة” تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز في المسابقة الرسمية ، والمخرج الشاب كريم شعبان بفيلمه الروائي الطويل الأول “في يوم” في مسابقة “آفاق السينما العربية”،ويُقدم من خلاله قصص ستة أشخاص فقدوا الأمل والكرامة والإحساس بالأمان .. بل والحياة بأكملها.

يُعرض في المسابقة نفسها فيلم “الثمن” أحدث تجربة للمخرج هشام العيسوي.

وفي قسم “عروض خاصة” تشارك المخرجة الشابة كوثر يونس بفيلمها التسجيلي الطويل “هدية من الماضي : 20 سبتمبر”،الذي تفاجئ فيه ابنة العشرين والدها في عيد ميلاده الخامس والسبعين بهدية من الماضي.

في “أسبوع النقاد الدولي” يُشارك المخرج روماني سعد بفيلمه التسجيلي الطويل “توك توك”،الذي يرصد آفاقاً مرنة وحيوية لأطفال ثلاث أصبحوا كباراً قبل الأوان،ولم يعد أمامهم خيار سوى قيادة “التوك توك” لتأمين دخل يساعد عائلاتهم.

في “مسابقة سينما الغد الدولية” يُقدم المخرج الشاب محمد كريم نفسه من خلال فيلمه الروائي القصير الأول “الزيارة”،الذي كان مشروع تخرجه في مدرسة براغ للأفلام في دولة التشيك ،وأهله للحصول على دبلوم الإخراج السينمائي عام ٢٠١٤،بعد حصوله على بكالوريوس الإنتاج السينمائي من الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام في العام ٢٠٠٨.

فيلم “الزيارة” كتبت له السيناريو والحوار الكاتبة التركية ياسمين ديميرشي وقام ببطولته الممثل القدير أحمد كمال وشاركه البطولة عاطف يوسف ولبنى ونس وتدور أحداثه حول زيارة يقوم بها ابن لأبيه بعد انقطاع دام أعواماً طويلاً،ويُصبح السؤال الذي يطرح نفسه :”هل للماضي رأي أقوى أم الحاضر ؟” .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا