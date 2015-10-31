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اللحوم المصنعة تنقص عمر المرأة الجنسى وتجعلها عرضة للعجز المبكر

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اللحوم المصنعة تنقص عمر المرأة الجنسى وتجعلها عرضة للعجز المبكر اللحوم المصنعة تنقص عمر المرأة الجنسى وتجعلها عرضة للعجز المبكر
اللحوم المصنعة أحد أخطر الأطعمة التى يحرص الكثيرون على تناولها، ما يجعلها سببًا فى إصابتهم بالعديد من التراكمات غير الصحية، وهو ما يجعل من الضرورى الاهتمام بذكر الأضرار الصحية للحوم المصنعة.

الدكتورة عزة محمود أخصائية الصحة الجنسية، أكدت أن طعام السيدة يتحكم بشكل كبير وأساسى فى طبيعة حياتها الجنسية، وتصبح سببًا إما فى تعزيز صحتها الجنسية أو فى هدمها، وهو ما يؤكد أهمية اختيار المرأة لطعامها منذ الصغر.

وتابعت الدكتور عزة حديثها مؤكدة أن البرجر واللانشون والهوت دوج وغيرها من الأطعمة واللحوم المصنعة تصبح سببًا فى زيادة معدلات أكسدة الجسم تدريجيًا، وأكسدة الجسم تعنى تحول الخلية من سليمة إلى خلية غير صحية، ما يحدث ارتباكًا بالجسم كل وأجهزته، وهو ما يجعلها عرضة للعجز المبكر نتيجة فقدان خلايا الجسم لقدرته على الالتئام، والتداوى والحفاظ على نضارته.

كما تؤثر هذه الأطعمة التى تحتوى على العديد من المواد المسببة للسرطان والسمنة والدهون غير الصحية، وبواق الحيوانات غير الصحية، على النظام الهرمونى للمرأة، كما تزيد من تكتل بشرايين المهبل، ما يجعلها عرضة لضعف قدرتها الجنسية تدريجيًا.

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مصر 365

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