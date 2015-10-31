لمريض الفشل الكلوى: اعرف الممنوعات وكتر من السلطة والخضار الطازج

الفشل الكلوى من الأمراض المؤلمة التى يعانى منها الكثيرون، ما لها من أثر ضار على صحة المريض حال تناول بعض الأكلات التى لها تأثير سلبى على صحته وتؤدى إلى حدوث مضاعفات.

لذا يوضح الدكتور بدوى لبيب، أستاذ أمراض الكلى بعض التعليمات لمرضى الفشل الكلوى، من خلال تجنب تناول بعض الأكلات الضارة، وتناول أكلات صحية لتجنب مضاعفات المرض، فبالنسبة للأكلات التى يجب أن يمتنع عنها مريض الفشل الكلوى، من الضرورى عدم تناوله أكثر من 100 جرام من البروتين فى اليوم كاللحوم والبيض والمسبكات والأكلات الحارة، والامتناع تمامًا عن الأكلات التى تحتوى على ملح البوتاسيوم المتواجد فى البرتقال واليوسفى والتفاح والموز.

ويستكمل د.بدوى لبيب أن تناول مريض الفشل الكلوى الأكلات الممنوع منها التى تم ذكرها، من الممكن أن تتسبب فى خلل بضربات القلب أو توقفه، وذلك لاحتباس بعد المواد الضارة بالدم ما له أثر ضار على القلب.

كما يوصى أستاذ أمراض الكلى مرضى الفشل الكلوى بضرورة الإكثار من تناول الخضراوات كالملوخية والبامية والقلقاس والسلطة بكثرة، لأنه لا يوجد منها أى ضرر على صحته ولا تؤدى إلى حدوث أى مضاعفات.