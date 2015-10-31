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بالفيديو توفيق عكاشة يسخر من ريهام سعيد ويقوم بتقليدها بطريقة مضحكة

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بالفيديو توفيق عكاشة يسخر من ريهام سعيد ويقوم بتقليدها بطريقة مضحكة بالفيديو توفيق عكاشة يسخر من ريهام سعيد ويقوم بتقليدها بطريقة مضحكة

في ظل الظروف التي تمر بها قناة النهار ، بعد الضغوطات التي تعرضت لها بسبب حلقة ريهام سعيد ، لنشرها بعض الصور لفتاة المول ، التي إشتهرت بهذا الإسم إعلاميا بسبب الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي واليوتيوب .

قام الإعلامي توفيق عكاشة عبر برنامجه الذي يذاع علي قناة ” الفراعين ”  بالسخرية من ” ريهام سعيد ” بتقليدها وقال بعض الكلمات الخاصة بها ، ومن هذا أيضا أضاف ” أنا مش عارف هيا بتطلع سهتانة ليه ” .

وقال أيضا أنها "سهتانة" أي تقوم بالتمثيل علي البشر لجعلها تدخل إلي القلوب والعقول ، وتابع قائلا تقول ملاك نازل من السما يا اخي ، انا اليومين الي فاتوا تابعتها وقعت كام حلقة اشوفها علي اعرف اقول اسمها بس ” .

وتم تداول هذا الفيديو بشكل كبير في يوم واحد وتعدت نسبة المشاهدات إلي أعلي المستوي لأن هذه الأيام يتابع الكثير من الناس القضية القائمة للاعلامية ريها سعيد .

شاهد الفيديو :

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