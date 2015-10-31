مهرجان الإبداع المسرحى ميت غمر يهدى دورته للفنان سامى العدل

ينظم مجلس إدارة مركز شباب مدينة ميت غمر واللجنة المنظمة، مهرجان الإبداع المسرحى فى دورته الثالثة والعشرين، وذلك على مسرح المركز من الفترة من 31 أكتوبر حتى 9 نوفمبر، أما حفل الختام وتوزيع الجوائز للمتميزين فى 11 نوفمبر.

يشارك فى فعاليات المهرجان، نحو 23 فرقة مسرحية من القاهرة والغربية والشرقية ومن مختلف محافظات مصر، على مدار عشرة أيام دون توقف بواقع عرضين أو ثلاثة يوميا.

يذكر، أنه تم إطلاق اسم الفنان القدير الراحل، سامى العدل، على المهرجان هذا العام نظرا لما يتمتع به الفقيد من محبة واحترام من كافة فنانى المسرح بالمركز إلى جانب حضوره كضيف شرف للمهرجان فى أحد الدورات السابقة.

فى نفس السياق، تشمل اللجنة المنظمة للمهرجان على مجموعة شبابية من عشاق المسرح والإداريين والإعلامين، على رأسهم مصطفى أنور فضالة، رئيس المهرجان، مشرف المسرح، محمود أبو الغيط، مقرر النشاط الفنى، دينا عتاب، على سرحان، مدير المهرجان، علاء الزنفلى، مسئول اللجنة الإعلامية، محمود الرفاعى، مسئول لجنة العلاقات العامة، مصطفى أبو الغيط، دعاية وإعلان، ترفع الستار فى السابعة مساء كل ليلة عرض، ودعوة الدخول للمسرح عامة مجانية.