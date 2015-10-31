اليوم.. مرافعة النيابة والدفاع فى قضية الحزام الأخضر

تستمع اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لمرافعة النيابة والدفاع فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"الحزام الأخضر"، والمتهم بها محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق.

وتُعقد الجلسة أمام الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عبد، وكانت الدائرة أخطرت المتهمين الجلسة الماضية بتأجيل مرافعة النيابة والدفاع فى القضية، نظرًا لانتهاء مدة ندب العضو اليسار بالدائرة المستشار سلامة عبد المحسن، وانتداب عضو يسار جديد بالدائرة لاستكمال نظر القضية.

والمتهمون فى القضية كل من، محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للاستصلاح والتعمير، و3 من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويواجه المتهمون فى القضية عدة اتهامات؛ أبرزها التربح والإضرار العمدى بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق.