بالفيديو.. ثعبان يحتل «حمام» أسرة إسبانية

أصيبت أسرة إسبانية بحالة من الرعب، بعد أن احتل ثعبان ضخم حمام المنزل.

وظهر الثعبان في مقطع فيديو علي اليوتيوب، وهو يقف علي حامل «المناشف» بينما رأسه عند السقف، ويقف صاحب المنزل علي باب الحمام حاملا طفله وهو في حالة من الرعب.

واستغاثت الأسرة بخدمات الطوارئ، التي أرسلت فريقا متخصصا، إلي منزل الأسرة في مقاطعة كاتالونيا شمال إسبانيا، وتم اصطياد الثعبان الذي تبين أنه من نوع غير سام علي الإطلاق.

وقال قائد فريق الطوارئ «خوان بيرنليز»: «إن الثعبان كان عدوانيا جدا وبذلنا جهدا كبيرا لاصطياده وإخراجه من المنزل لكنه لم يكن ساما».

وأضاف: «أن هذا النوع من الثعابين غريب عن البيئة الإسبانية ولا نعرف كيف تسلل إلي هذا المنزل، لكنه من الواضح أنه هارب من أحد محلات بيع الزواحف والحيوانات في المنطقة، وتم نقل الثعبان إلي مركز الزواحف والبرمائيات الوطني في كاتالونيا»