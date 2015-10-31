أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 8 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
بالصور.. ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم في السويس -
ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات

بالفيديو.. ثعبان يحتل «حمام» أسرة إسبانية

Google+ Print
بالفيديو.. ثعبان يحتل «حمام» أسرة إسبانية بالفيديو.. ثعبان يحتل «حمام» أسرة إسبانية
أصيبت أسرة إسبانية بحالة من الرعب، بعد أن احتل ثعبان ضخم حمام المنزل.

وظهر الثعبان في مقطع علي اليوتيوب، وهو يقف علي حامل «المناشف» بينما رأسه عند السقف، ويقف صاحب المنزل علي باب الحمام حاملا طفله وهو في حالة من الرعب.

واستغاثت الأسرة بخدمات الطوارئ، التي أرسلت فريقا متخصصا، إلي منزل الأسرة في مقاطعة كاتالونيا شمال إسبانيا، وتم اصطياد الثعبان الذي تبين أنه من نوع غير سام علي الإطلاق.

وقال قائد فريق الطوارئ «خوان بيرنليز»: «إن الثعبان كان عدوانيا جدا وبذلنا جهدا كبيرا لاصطياده وإخراجه من المنزل لكنه لم يكن ساما».

وأضاف: «أن هذا النوع من الثعابين غريب عن البيئة الإسبانية ولا نعرف كيف تسلل إلي هذا المنزل، لكنه من الواضح أنه هارب من أحد محلات بيع الزواحف والحيوانات في المنطقة، وتم نقل الثعبان إلي مركز الزواحف والبرمائيات الوطني في كاتالونيا»

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو| تبيع إنتاجها للدولة بهذا الثمن.. أول محطة طاقة شمسية بالصعيد

فيديو| تبيع إنتاجها للدولة بهذا الثمن.. أول محطة طاقة شمسية بالصعيد

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"