مقدمات إعصار تشابالا تصل جزيرة سقطرى اليمنية

>تعرضت جزيرة سقطرى اليمنية إلى رياح شديدة ناجمة عن إعصار تشابالا الذى يتوقع أن يصل إلى أجزاء من الجزيرة والسواحل الجنوبية الشرقية لليمن فى اليومين القادمين.

وذكر موقع "هنا عدن" الإخبارى اليوم عن مواطنين فى الجزيرة أن الرياح الشديدة التى ضربت الجزيرة أدت إلى ارتفاع أمواج البحر مما أدى إلى حدوث فزع بين المواطنين الذين آثروا النزوح إلى المناطق المرتفعة والبعيدة عن البحر خوفا من الإعصار الذى يتجه الآن إلى الأراضى اليمنية والعمانية.

وأكد المواطنون أن معظم أهالى الجزيرة البالغ عددهم نحو 150 ألف نسمة باتوا ليلتهم فى قمم الجبال والمرتفعات وأخذوا معهم أغنامهم ومواشيهم بعد التحذيرات المتزايدة من اقتراب الإعصار نحو الجزيرة وهى المرة الأولى التى ينزح فيها سكان جزيرة سقطرى عن منازلهم.

وقد بدأت مقدمات الإعصار تقترب من الجزيرة ووصلت إلى مناطق حديبو وقشيو وقلنسية.