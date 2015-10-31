وزير الخارجية السعودى: أمام الأسد التنحى أو الهزيمة

>قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير عقب انتهاء مباحثات فيينا لتسوية الأزمة السورية، إن على الرئيس السورى بشار الأسد التنحى عن السلطة خلال أى عملية سياسية لحل الأزمة السورية أو الهزيمة فى ميدان القتال.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية اليوم السبت، عن وسائل إعلام رسمية سعودية عن الجبير قوله إن الحل السياسى لأزمة سوريا لابد أن ينطلق من مقررات جنيف1، وأن لا دور لبشار الأسد فى هذه المرحلة".

وأضاف الوزير السعودى "الخيار أمام بشار الأسد هو التنحى عن طريق عملية سياسية، أو الهزيمة فى ميدان القتال. هذا ما طرحناه للمجتمعين، وخلال الأيام القادمة سنعلم مدى جدية أو رغبة الجانبين الإيرانى والروسى فى الوصول إلى حل سلمى للأزمة فى سوريا".

وتابع الجبير قوله "النقطتان اللتان كان عليهما خلاف هما موعد ووسيلة رحيل بشار الأسد، والثانية موعد ووسيلة انسحاب القوات الأجنبية من سوريا، وبخاصة القوات الإيرانية، وهاتان النقطتان أساسيتان".

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