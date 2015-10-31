بالفيديو.. فتاة تسرق بضائع من «سوبر ماركت» وتخفيها أسفل ملابسها

نشر على موقع «لايف ليك» لقطات صادمة لفتاة محجبة تخفى المنظفات والمشروبات والمأكولات فى ملابسها.

ظهرت الفتاة فى بداية الفيديو وهى بصدد الخروج من سوبر ماركت بعد دفع حسابها لتفاجئ بصاحب المتجر يطلب منها التوقف للحظة حيث استعان بسيدة لتفتيش ملابسها.

كانت الفتاة قد تمكنت من إخفاء العديد من البضائع تحت ملابسها كالمنظفات والشيكولاته وبعض المنتجات الغذائية، وبعد أن أخرجت مافى جعبتها لم يكتف الرجل بذلك وطلب من احدى الموظفات بالدخول معها فى الحمام لإخراج باقى البضائع.

لم يذكر الموقع تفاصيل عن مكان الحادث لكن تم تسجيل الفيديو فى إحدى الدول العربية، وحقق آلاف المشاهدات فى ساعات قليلة.