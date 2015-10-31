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بالفيديو.. لص يقتحم منزلًا من فتحة صغيرة بالنافذة

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بالفيديو.. لص يقتحم منزلًا من فتحة صغيرة بالنافذة بالفيديو.. لص يقتحم منزلًا من فتحة صغيرة بالنافذة
خفة اليد والحيل والدهاء أهم مايميز اللصوص، وعلى الرغم من محاولاتنا لتجنب عمليات السرقة من تثبيت كاميرات ووضع القضبان الحديدية على النوافذ، فإن هذا اللص الغريب قادر على الدخول إلى أى منزل من فتحة صغيرة ليبهر الجميع بمرونة جسده.

ظهر اللص فى مقطع على موقع يوتيوب وهو يمثل جريمته أمام الشرطة حيث وضح لهم طريقة دخوله إلى المنزل من خلال إدخال قدمه فى البداية ثم مرر جسده بسهولة حتى تمكن من الدخول فى النهاية.
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